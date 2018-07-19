В Екатеринбурге снесли незаконно построенные кафе и автомойку

18:11 | 21.07.2018

В Екатеринбурге по решению суда демонтировали незаконные кафе и автомойку на Суходольской, 103. Ликвидации несанкционированной постройки на ВИЗе добилась администрация Екатеринбурга.



Отмечается, что возведённое ответчиком здание не относится к индивидуальной жилой застройке, таким образом, земельный участок эксплуатировался не по назначению.



Объект снёс сегодня сам застройщик.



Фото: пресс-служба городской мэрии