В Екатеринбурге водитель такси сломал пассажирке руку

Пострадавшая девушка. Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/ВКонтакте

В Екатеринбурге водитель известной компании такси сломал пассажирке руку из-за того, что за поездку она расплатилась крупной купюрой. Инцидент произошёл ещё неделю назад, но известно о нём стало только сейчас.Участниками инцидента стала группа молодых людей 18-19 лет – два парня и две девушки. Такси ребята вызвали от Ленина, 49 до ЖК «Светлый». По прибытии в пункт назначения пассажиры расплатились с таксистом крупной купюрой, на которую у него не было сдачи.Тогда, по словам матери одной из пострадавших, водитель разозлился и, заблокировав двери, отвёз подростков на Кольцовскую трассу – за несколько километров от дома. После этого он вытащил всех пассажиров на улицу. С одной из девушек он обошёлся настолько неделикатно, что сломал ей руку. Позже врачи диагностировали перелом шиловидного отростка левой кости.Пострадавшие написали заявление в полицию. В сервисе такси журналистам пояснили, что после обращения клиентов водитель был заблокирован в системе до окончания разбирательств.В июле это уже второй случай серьёзно конфликта между пассажирами и водителем такси. Напомним, на прошлой неделе такая ссора поставила под угрозу свадьбу клиентов.