В Верхней Пышме автомобиль пытался «перелезть» через забор

14:09 | 21.07.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Как сообщил в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» подписчик Anatoly Shalin, в Верхней Пышме на Успенском проспекте около дома № 4, произошло довольно курьёзное ДТП.



Из-за лопнувшего заднего колеса автомобиль выбросило на забор. Глядя на фотографию происшествия, создаётся впечатление, что он пытался перелезть через ограждение дороги, но не получилось. К счастью пострадавших в ДТП нет. Повреждения получили только ограждение и автомобиль.



Как выяснилось позже, автомобиль не сам «залез» на ограждение, а его туда «повесили» прохожие, перевернувшие опрокинувшуюся в ДТП машину на забор, чтобы помочь выбраться из машины водителю. После удачного освобождения водителя, автомобиль с ограждения сняли, причём вручную.