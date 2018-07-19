В Екатеринбурге полицейская машина попала в ДТП

12:47 | 21.07.2018

Субботним утром в Екатеринбурге на перекрёстке Крауля-Токарей произошло ДТП с участием полицейской машины. Она врезалась во встречную «Ниву». По словам очевидцев, служебная машина могла ехать на вызов, так как перерезала дорогу встретившейся машине.



Очевидцы сообщают, что одного человека забрала скорая помощь. После этого автомобили забрал эвакуатор - обе машины изрядно помяло.



«Несмотря на надпись на служебном автомобиле, данная машина, равно как и её водитель, никакого отношения к системе МВД Российской федерации и ГУ МВД России по Свердловской области, в частности, не имеют», – заявил глава пресс-службы областного ведомства Валерий Горелых.



Действительно, автомобиль принадлежит отделу вневедомственной охраны Верх-Исетского района, являющемуся подразделением Россгвардии.



Тем временем, в соцсетях уже разразилась полемика, можно ли было водителю полицейской машины пренебрегать правилами дорожного движения. Ответ очевиден, если на служебном автомобиле не были включены проблесковые маяки и специальные звуковые сигналы, то двигаться он должен в соответствии с правилами дорожного движения.



В данном случае спецавтомобиль двигался с включенными проблесковыми маяками. Но в любом случае окончательный вердикт вынесет отдел дознания городской ГИБДД.



Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте"