Екатеринбурженка подала в суд на соседей по коммунальной квартире. Теперь им тоже придётся мыть туалет

12:20 | 21.07.2018

Жительница Екатеринбурга подала в суд на соседей по коммуналке за то, что они целых пять лет не мыли туалет. В ходе заседания она заявляла, что с 2012 по 2017 год в одиночку делала уборку в квартире, на что в сумме потратила почти 50 тысяч рублей. В такую сумму она оценила затраты на чистящие средства.



Истец просила взыскать с лентяев по 220 рублей за каждую уборку, которую она сделала сама. Но суд пожалел злостных соседей и назначил им всего 1300 рублей штрафа за все пять лет.



- С решением женщина не согласилась и обжаловала его в Свердловском областном суде, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Коллегия не согласилась с выводами первой инстанции об определении графика уборки - не установлено, кем и в какие дни должна производиться уборка. В данной части решение отменено, в остальном - оставлено без изменения.