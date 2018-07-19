Уголовное дело тренера обвиненного в педофилии близится к развязке

11:49 | 21.07.2018

Фото: Скриншот видео E1.RU

Закончено расследование уголовного дела против тренера одного из екатеринбургских фитнес-клубов Алексея. Фитнес-тренера обвинили в педофилии после того, как он посидел на одном диване рядом с маленькой девочкой.



Как рассказала порталу E1.RU жена Алексея Ольга, на ознакомление с материалами уголовного дела, состоящими из 1000 страниц, ему дали 10 дней. Адвокаты подозреваемого подавали ходатайство об увеличении сроков ознакомления ещё на 10 дней, однако суд отказал в таком сроке, предоставив лишь три дополнительных дня.



Ольга утверждает, что следствие нарушило сроки следственных действий и теперь пытается как можно быстрее направить уголовное дело в суд.



«Следствие хочет ограничить Алексея в ознакомлении с материалами уголовного дела. Нарушают его права. Сегодня как раз был суд по ограничению с ознакомлением. Время ознакомления ограничили и предоставили ещё три дня, хотя мы просили 10, — рассказывает женщина. — Как можно так ограничивать человека, когда решается его жизнь и судьба? Это ведь не художественная литература, а материалы, которые требуют внимательного ознакомления и анализа прочитанного», — с негодованием говорит Ольга.



Кроме того, по словам Ольги, следствие нарушает права Алексея. Так, следователь запретил Алексею видеться с женой, а в выходной день не предоставили свидание с мамой. Конечно, в соответствии с законодательством следователь может запретить свидания с родственниками, но в свзи с грубыми нарушениями режима содержания под стражей, или чтобы обвиняемый не мог вмешаться в ход ведения следствия и оказать давление на свидетелей. Такое возможно, но явно не в этом случае. На лицо примитивное желание следователя оказать таким образом давление на обвиняемого, дабы он побыстрее знакомился с делом.



Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области комментировать представителям СМИ, на какой стадии сейчас находится уголовное дело, отказывается.



Тем временем, Алексей уже девять месяцев находится в СИЗО, чем всё это время занимаются следственные органы абсолютно не понятно. Женщина заявляет, что дело против её мужа сфабриковано. Жена Алексея вместе с его клиентами обращалась в администрацию президента с требованием прекратить уголовное дело. В июне мужчине продлили арест, а недавно к ведению дела подключились московские следователи.



Напомним, Алексея, тренера фитнес-клуба «Я – фитнес», обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («иные действия сексуального характера»). По версии следствия 18 ноября 2017 года с 17 до 18 часов мужчина, во время перерыва в тренировочном процессе, сидел на диване в вестибюле клуба и заполнял журнал. В какой-то момент на диван, рядом с Алексеем, подсела 7-летняя девочка, которая ждала родителей. Так вот, по версии следствия, Алексей мастурбировал при ребенке. Стоит обратить внимание на то, что прямо на диван, на котором сидели тренер и девочка, была направлена одна из видеокамер клуба, видео с этой камеры, записан весь период нахождения девочки рядом с тренером, стало достоянием гласности, и было опубликовано многими СМИ. Так вот ещё никому, кроме следователей, разумеется, не удалось рассмотреть на этих кадрах действий сексуального характера Алексея по отношению к девочке. Мимо ходят люди, с кем-то из них тренер здоровается за руку, привставая с дивана, ну ничего такого. Впрочем, вы сами можете посмотреть это видео.







И в завершение ещё один интересный момент, по данным издания Znak.com, сожитель матери девочки — Василий Дьяконов — является соучредителем конкурирующего фитнес-клуба Future Fitness.