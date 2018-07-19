Новости дня
11:49 | 21.07.2018
Фото: Скриншот видео E1.RU
Уголовное дело тренера обвиненного в педофилии близится к развязке
Как рассказала порталу E1.RU жена Алексея Ольга, на ознакомление с материалами уголовного дела, состоящими из 1000 страниц, ему дали 10 дней. Адвокаты подозреваемого подавали ходатайство об увеличении сроков ознакомления ещё на 10 дней, однако суд отказал в таком сроке, предоставив лишь три дополнительных дня.
Ольга утверждает, что следствие нарушило сроки следственных действий и теперь пытается как можно быстрее направить уголовное дело в суд.
«Следствие хочет ограничить Алексея в ознакомлении с материалами уголовного дела. Нарушают его права. Сегодня как раз был суд по ограничению с ознакомлением. Время ознакомления ограничили и предоставили ещё три дня, хотя мы просили 10, — рассказывает женщина. — Как можно так ограничивать человека, когда решается его жизнь и судьба? Это ведь не художественная литература, а материалы, которые требуют внимательного ознакомления и анализа прочитанного», — с негодованием говорит Ольга.
Кроме того, по словам Ольги, следствие нарушает права Алексея. Так, следователь запретил Алексею видеться с женой, а в выходной день не предоставили свидание с мамой. Конечно, в соответствии с законодательством следователь может запретить свидания с родственниками, но в свзи с грубыми нарушениями режима содержания под стражей, или чтобы обвиняемый не мог вмешаться в ход ведения следствия и оказать давление на свидетелей. Такое возможно, но явно не в этом случае. На лицо примитивное желание следователя оказать таким образом давление на обвиняемого, дабы он побыстрее знакомился с делом.
Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области комментировать представителям СМИ, на какой стадии сейчас находится уголовное дело, отказывается.
Тем временем, Алексей уже девять месяцев находится в СИЗО, чем всё это время занимаются следственные органы абсолютно не понятно. Женщина заявляет, что дело против её мужа сфабриковано. Жена Алексея вместе с его клиентами обращалась в администрацию президента с требованием прекратить уголовное дело. В июне мужчине продлили арест, а недавно к ведению дела подключились московские следователи.
Напомним, Алексея, тренера фитнес-клуба «Я – фитнес», обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («иные действия сексуального характера»). По версии следствия 18 ноября 2017 года с 17 до 18 часов мужчина, во время перерыва в тренировочном процессе, сидел на диване в вестибюле клуба и заполнял журнал. В какой-то момент на диван, рядом с Алексеем, подсела 7-летняя девочка, которая ждала родителей. Так вот, по версии следствия, Алексей мастурбировал при ребенке. Стоит обратить внимание на то, что прямо на диван, на котором сидели тренер и девочка, была направлена одна из видеокамер клуба, видео с этой камеры, записан весь период нахождения девочки рядом с тренером, стало достоянием гласности, и было опубликовано многими СМИ. Так вот ещё никому, кроме следователей, разумеется, не удалось рассмотреть на этих кадрах действий сексуального характера Алексея по отношению к девочке. Мимо ходят люди, с кем-то из них тренер здоровается за руку, привставая с дивана, ну ничего такого. Впрочем, вы сами можете посмотреть это видео.
И в завершение ещё один интересный момент, по данным издания Znak.com, сожитель матери девочки — Василий Дьяконов — является соучредителем конкурирующего фитнес-клуба Future Fitness.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
11:49 | 21.07.2018
«Екатеринбург Арена» перейдёт на баланс области уже в следующем году
11:49 | 21.07.2018
Уголовное дело тренера обвиненного в педофилии близится к развязке
11:32 | 21.07.2018
В Екатеринбурге полиция приостановила снос общественной бани «Бодрость». В деле появился неожиданный поворот
10:56 | 21.07.2018
В Екатеринбурге нашли последнего болельщика чемпионата мира. Он рисковал вернуться на родину только через месяц
10:38 | 21.07.2018
В Екатеринбурге жестоко избили начальника предвыборного штаба кандидата в депутаты
20:28 | 20.07.2018
В Екатеринбург завезли полторы тысячи тонн арбузов и дынь
20:00 | 20.07.2018
В Екатеринбурге на реке Чусовой пройдет массовое крещение
19:15 | 20.07.2018
В Екатеринбурге на Вторчермете до октября ограничат движение транспорта
17:49 | 20.07.2018
Мандат самого богатого депутата Первоуральска под угрозой — прокуратура подала иск
17:45 | 20.07.2018
В День дружбы пермяков приглашает набережная Камы
17:41 | 20.07.2018
В Академическом появится улица Чингиза Айтматова
17:38 | 20.07.2018
В Прикамье расследуются обстоятельства смерти несовершеннолетней
17:06 | 20.07.2018
50 дней осталось до Пермского международного марафона
17:04 | 20.07.2018
Юлия Михалкова хочет стать депутатом екатеринбургской думы
16:51 | 20.07.2018
В Правительство РФ внесен законопроект о сводных расчетах
16:47 | 20.07.2018
В Прикамье принята региональная автомобильная дорога
16:35 | 20.07.2018
В Екатеринбурге появился барельеф, посвященный истории железной дороги
15:52 | 20.07.2018
Суд арестовал главного «безопасника» свердловских приставов
15:52 | 20.07.2018
Завтра сад им. Миндовского ждет пермяков на «День здоровья»
15:47 | 20.07.2018
100 прикамских подростков примут участие в профильной смене «Путь героя»
15:44 | 20.07.2018
Прощание с Изой Высоцкой состоится 22 июля
15:17 | 20.07.2018
В Екатеринбурге служба такси компенсирует пенсионерке стоимость билетов на спектакль
14:54 | 20.07.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге ограничат теле- и радиовещание
14:53 | 20.07.2018
На ремонт улицы Ленина в Кургане потратят более 15 миллионов рублей
14:43 | 20.07.2018
В Перми готовится расширение зоны платной парковки
14:38 | 20.07.2018
Эвакуировали через окно и выносили на носилках. Под Курганом пожарные спасли из горящей пятиэтажки 9 человек
14:28 | 20.07.2018
Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Калининграде
14:11 | 20.07.2018
В Зауралье около 100 заключенных выйдут на свободу после пересмотра сроков по новому законодательству
13:44 | 20.07.2018
Пустые места на матче ЧМ в Екатеринбурге предназначались для болельщиков из Египта
13:18 | 20.07.2018
Смартфоны свердловчан больше всех качают интернет за границей
13:02 | 20.07.2018
«Горьковка» представит три грани Перми
12:51 | 20.07.2018
Дорожный обход Чусового готов почти на 70 %
12:50 | 20.07.2018
В Челябинске пройдет фестиваль уличного кино
12:41 | 20.07.2018
Прокуратура внесла представление и. о. главы Североуральского ГО из-за ситуации с водой
12:30 | 20.07.2018
Благоустройство сквера у скульптуры «Молодые родители» в Кургане планируют закончить ко Дню города
12:25 | 20.07.2018
Выходные в Перми будут нежаркими
12:19 | 20.07.2018
В зауральской сельской школе из кранов текла вода с кишечной палочкой
12:10 | 20.07.2018
Пермякам старшего поколения помогли разобраться в вопросах ЖКХ
11:45 | 20.07.2018
В Екатеринбурге кассира торговой сети осудили за сбыт поддельных денег
11:41 | 20.07.2018
Житель Кургана стал миллионером, выиграв в лотерею
11:25 | 20.07.2018
В Нижнем Тагиле скончалась первая жена Владимира Высоцкого
10:57 | 20.07.2018
В Североуральске завершают промывку водопроводной сети
10:52 | 20.07.2018
Выходные в Свердловской области будут тёплыми и почти без осадков. Погода на три дня