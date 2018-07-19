В Екатеринбурге полиция приостановила снос общественной бани «Бодрость». В деле появился неожиданный поворот

11:32 | 21.07.2018

жаровъ.рф

В Екатеринбурге активистам из организации «Уральский хронотоп» и полиции удалось остановить демонтаж старинной бани «Бодрость» на Куйбышева. Постепенный снос здания начался ещё 16 июля, но только вчера к объекту подъехал экскаватор. Именно тогда общественник Александр Зыков вызвал на место правоохранителей, после чего рабочие прекратили снос.



Главным аргументом защитников бани 1927 года постройки стала выписка из Росреестра от 17 июля текущего года, в которой говорится, что это здание до сих находится в муниципальной собственности. С этим документом общественники обратились в прокуратуру с требованием разобраться. Ведомство встало на их сторону и отправило к месту сноса силовиков.



Отметим, что ранее Администрация Екатеринбурга заявляла, что объект давно не принадлежит муниципалитету и выкуплен индивидуальным предпринимателем.



В настоящее время «Уральский хронотоп» и ряд других общественных организаций, которые выступают за сохранение исторических памятников, требуют остановить снос бани на время разбирательств.



Напомним, к концу 2019 года на месте «Бодрости» на Куйбышева планируется построить элитный банный комплекс «Сандуны».