В Екатеринбурге нашли последнего болельщика чемпионата мира. Он рисковал вернуться на родину только через месяц

10:56 | 21.07.2018

После окончания матчей в Екатеринбурге прошёл почти целый месяц, но за июль не все футбольные фанаты успели выбраться из уральской столицы. Так, вчера полиция приняла последнего болельщика – нигерийца Укора Пресиуса.



На родину он должен был вылететь ещё вчера, но в аэропорту выяснилось, что билет ему продали на 20 августа. Потерявшего свой мобильный телефон Пресиуса нашёл руководитель проекта «Уральский хронотоп» Олег Букин. Он встретил его в отделении полиции, куда Пресиуса отвели неравнодушные горожане.



Полицейские позвонили в аэропорт и поменяли билеты. На родину в Нигерию Пресиус должен вылететь сегодня.



Напомним, ранее жители Екатеринбурга уже помогли болельщикам из Перу, которых обманули с квартирой.



Фото: сообщество "Уральский хронотоп" во "Вконтакте"