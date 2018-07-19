В Екатеринбурге жестоко избили начальника предвыборного штаба кандидата в депутаты

10:38 | 21.07.2018

Вчера вечером четверо неизвестных напали сзади на известного екатеринбургского политолога Дениса Граматчикова. Он является начальником предвыборного штаба кандидата в депутаты Дмитрия Нагибина, директора «Калининца». На Граматчикова напали рядом со зданием совета ветеранов Орджоникидзевского района на Вали Котика, 9. У него диагностировано сотрясение мозга.



Инцидент произошел в ещё почти дневное время – на часах было 19.00.



«Это произошло около семи часов вечера. Мои коллеги проводили социологическое исследование на Уралмаше. Я подъехал, чтобы забрать бумаги. Я нёс коробку к себе в машину. Когда стал класть коробку в багажник, на меня налетели трое или четверо мужчин. Сбили меня ударом в лицо на землю, стали пинать, потом убежали вместе с коробкой», – сообщил пострадавший.



После инцидента Граматчикова доставили в больницу, где ему зашили рассечённую губу. В полиции пообещали прокомментировать случившееся позже.



Фото: Facebook Дениса Граматчикова