В Екатеринбург завезли несколько тонн арбузов и дынь

20:28 | 20.07.2018

izhlife.ru

С начала июля на плодоовощную базу Екатеринбурга 960 тонн арбузов и 657 тонн дыни из Казахстана, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.



Сообщается, что документы на продукцию подтверждают соответствие карантинным нормам. Это же подтвердили проведенные исследования.