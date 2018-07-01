В Екатеринбурге на реке Чусовой пройдет массовое крещение

20:00 | 20.07.2018

Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

В день 1030-летия крещения Руси, 28 июля, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Екатеринбурге пройдет традиционное массовое крещение на реке Чусовой.



По информации пресс-службы Екатеринбругской епархии, принять участие в Крещении могут все желающие, однако предварительно им следует посетить беседы 25-26 июля в Храме-на-Крови или в Князь-Владимирском храме поселка Станционный-Полевской.



Отметим, что река Чусовая является одним из самых загрязненных водоемов Свердловской области.