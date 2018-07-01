В Екатеринбурге на Вторчермете до октября ограничат движение транспорта

19:15 | 20.07.2018

temapenza.ru

С пятницы, 20 июля, в Екатеринбурге закрыто движение транспорта по Коллективному переулку на участке от Аптекарской до Агрономической. Участок будет открыт для движения только 1 октября.



По информации с сайта администрации Екатеринбурга, ограничения для транспорта будут введены в связи с ремонтом теплосетей на этом участке. После ремонта также будет восстановлено покрытие проезжей част на участке дороги. Однако на работу коммунальщикам потребуется два с половиной месяца.