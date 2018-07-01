Мандат самого богатого депутата Первоуральска под угрозой — прокуратура подала иск

17:49 | 20.07.2018

Фото: «Городские вести»

Как сообщает pervo.ru, городская прокуратура Первоуральска подала иск против депутата местной думы Вадима Чертищева из-за нарушения антикоррупционного законодательства.



О том, что в Первоуральске подан иск против одного из депутатов, сообщила и старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, правда без обозначения фамилии депутата. По словам помощника прокурора, речь идет о гражданском иске и ведомство не может до начала судебного разбирательства называть его имя.



Суть претензий прокуратуры сводится сразу к нескольким нарушениям в его налоговой декларации. Первое, чем согрешил депутат, — указал данные недействительного паспорта, второе — скрыл сведения об имуществе своих детей, таким образом «спрятав» одну из квартир. Судя по исковому заявлению прокуратуры, Чертищев указал не всю сумму заработанных им в качестве индивидуального предпринимателя денег, тем самым скрыв часть средств.



Если нарушения будут доказаны прокуратурой в суде, то Чертищев может лишиться депутатских полномочий, и даже не может, а лишится. Аналогичная ситуация сложилась с депутатом Заксобрания Свердловской области Арменом Карапетяном: из-за имущества, записанного на детей и не указанного в декларации, парламентарий, по требованию прокуратуры, лишился мандата.



Напомним, Вадим Чертищев — депутат от партии «Справедливая Россия». В 2017 году он стал, судя по задекларированному доходу в 41,8 миллиона рублей, самым богатым депутатом Первоуральской городской думы. В его собственности находятся жилой дом, четыре квартиры и пять земельных участков.