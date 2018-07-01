В Екатеринбурге появился барельеф, посвященный истории железной дороги

Сегодня в Екатеринбурге в сквере у здания Управления Свердловской железной дороги открыли барельеф «Железные дороги в истории России» - это первый в России памятник, рассказывающий об историческом значении железной дороги.С инициативой создания барельефа выступили ветераны-железнодорожники и работники Свердловской железной дороги. На нем изображены ключевые вехи в истории железной дороги России, а также государственные деятели, повлиявшие на развитие отрасли.Площадь барельефа – 92 квадратных метра, вес – 15 тонн. Возможно также расширение монумента.- Свердловская область – один из ключевых субъектов Российской Федерации, а Свердловская железная дорога – одна из важнейших составляющих системы железных дорог России, обеспечивающая связь между двумя частями света – Европой и Азией. Поэтому не случайно, что этот монумент появился именно в уральской столице, - сказал на открытии памятника первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко.