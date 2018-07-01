На Урале пройдет чемпионат профессионального мастерства для сотрудников Росатома

16:00 | 20.07.2018

pronedra.ru

С 30 июля по 3 августа в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2018. В нем примет участие около тысячи сотрудников предприятий Росатома.



Тема чемпионата: «Трансформация требований к компетенциям в условиях глобальных вызовов: как должна измениться система подготовки и развития рабочих и инженерных кадров». Участники продемонстрируют умения в 27 компетенциях: электроника, промышленная автоматика, неразрушающий контроль и другие.



— Проведение отраслевого чемпионата AtomSkills на территории Свердловской области особенно важно, учитывая присутствие крупных предприятий Росатома в нашем регионе, их важную роль в экономике и социальной сфере, — отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.