Прощание с Изой Высоцкой состоится 22 июля

15:44 | 20.07.2018

ural.kp.ru

Прощание с актрисой Изой Константиновной Высоцкой, которая скончалась сегодня утром в Нижнем Тагиле после продолжительной болезни, состоится в 13:30 22 июля в ритуальном зале агентства «Реквием».



Как сообщает АН «Между строк», актриса завещала себя кремировать, после кремации ее сын Глеб заберет урну в Екатеринбург. Панихиды в театре не будет, как просила сама Высоцкая.



Народная артистка России, ведущая актриса Нижнетагильского драматического театра, первая жена Владимира Высоцкого Иза Высоцкая скончалась на 82-м году жизни. Она боролась с болезнью на протяжении года, но до последнего выходила на сцену.