На следующей неделе в Екатеринбурге ограничат теле- и радиовещание

14:54 | 20.07.2018

kto-chto-gde.ru

В связи с реставрацией (покраской) телебашни на улице Луначарского екатеринбуржцам ограничат теле- и радиовещание.



Как сообщили в пресс-службе свердловского филиала РТПС, вещание программ будет прерываться ежедневно с 9:00 до 17:00 в следующие периоды: с 23 по 27 июля, с 30 июля по 2 августа и с 6 по 9 августа.



Будет ограничено вещание теле- и радиопрограмм: 46 ТВК, пакет программ РТРС-1 («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург — 5 канал», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России»); 60 ТВК, пакет программ РТРС-2 («Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ»); ТВ-программ: 3 ТВК «Первый канал», 7 ТВК «Россия 1» и ГТРК «Урал», 8 ТВК «НТВ», 10 ТВК «10 Канал» и «Матч ТВ», 12 ТВК «Телеканал „Че“».



А также вещание радиостанций: «Вести FM» — 96,3 МГц, «Маяк» — 100,8 МГц, «Радио России» — 95,5 МГц, «Радио ВЕРА» — 93,7 МГц, «Радио Звезда» — 87,6 МГц, «Комсомольская Правда» — 92,3 МГц, «Орфей» — 69,92 МГц, радио «Воскресение» — 72,83 МГц, «Город FM» — 107,6 МГц, «Дети FM» — 89,2 МГц, «Дорожное радио» — 98,9 МГц, «Наше Радио» — 94,8 МГц, «Сomedy radio», — 95,9 МГц, «Спорт FM» — 92,7 МГц, «Хит FM» — 88,3 МГц, «Радио „Форум“» — 104,5 МГц.



Ограничения не коснутся кабельного телевидения.