Екатеринбуржец, вымогавший деньги у пенсионеров, приговорен к семи годам колонии

13:59 | 20.07.2018

report.az

В Екатеринбурге к семи годам в колонии строгого режима приговорен местный житель Юрий Блинов. Он признан виновным в мошенничестве и подделке удостоверения сотрудника полиции.



Установлено, что в период с декабря 2017 года по январь 2018 года екатеринбуржец совершил мошенничество в отношении 14 пожилых людей. Он звонил пенсионерам и, представляясь сотрудником полиции, предлагал им заплатить деньги за прекращение уголовного либо административного преследования в отношении их родственников, якобы попавших в ДТП.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, общий ущерб потерпевших составил 927,5 тысяч рублей. У Блинова был неустановленный сообщник, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Отметим, что приговор суда не вступил в законную силу.