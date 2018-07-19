Пустые места на матче ЧМ в Екатеринбурге предназначались для болельщиков из Египта

13:44 | 20.07.2018

metronews.ru

Причиной пустых мест на матче ЧМ-2018 Египет – Уругвай в Екатеринбурге стали египтяне, которые не доехали до уральской столицы, сообщил изданию «Спорт-Экспресс» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.



- Нет такого понятия "спонсорский билет". Билеты для спонсоров все равно продаются. Они бесплатно не выдаются. Но что поделать, если билет был выкуплен и получен, но человек в результате не пришел? Как можно заблаговременно предусмотреть такое? Это носило локальный характер на матче Уругвай – Египет, дальше все было в порядке. Стадионы заполнялись на 98 процентов. В общей сложности матчи турнира посетили 3 миллиона 30 тысяч человек, - рассказал Сорокин.



Напомним, что 15 июня во время матча Египет – Уругвай на «Екатеринбург Арене» часть мест оказались не заняты. Ранее сообщалось, что эти места были предназначены для партнеров и спонсоров.