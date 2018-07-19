Свердловское правительство подписало соглашение о развитии конкуренции на рынке

Федеральная антимонопольная служба России и правительство Свердловской области договорились о развитии конкуренции на основных рынках региона. Документ подписан губернатором Евгением Куйвашевым и заместителем руководителя ФАС Даниилом Фесюком.— Для органов государственной власти Свердловской области содействие развитию конкуренции является приоритетом, способствующим повышению эффективности экономики, росту качества жизни уральцев. Уверен, что подписание соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Свердловской области и его дальнейшая реализация позволят нам добиться заметных успехов в этой деятельности, улучшить состояние конкурентной среды, создать условия для дальнейшего роста экономики региона, — сказал Евгений Куйвашев.Ранее президент России Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции на 2018–2020 годы, который предполагает расширение ассортимента товаров на рынках, повышение качества товаров, повышение конкурентоспособности и другое.