Роспотребнадзор: вода в Североуральском ГО по-прежнему непригодна для питья

11:58 | 20.07.2018

wallbox.ru

Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества воды в Североуральском городском округе, где 16 июля произошел обвал в русле реки Калья. По состоянию на 20 июля вода остается непригодной для питья: показатель «мутность» превышает норму в 5,7 раза, показатель «цветность» в норме.



Также в округе организована вакцинопрофилактика против гепатита А и ротавирусной инфекции.



- Ситуация с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями населения Североуральска остается на стабильном уровне, повышения заболеваемости не наблюдается, - отметили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.



Напомним, что 16 июля из-за провала в русле реки Калья на территории Североуральского городского округа ухудшилось качество воды, поставляемой населению. Сейчас воду из-под крана можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Для приготовления пищи жителям рекомендовано использовать бутилированную или родниковую кипяченую воду. В округе организован подвоз питьевой воды.