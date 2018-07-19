Суд не стал наказывать главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба

11:52 | 20.07.2018

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение об отказе в удовлетворении иска Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области о привлечении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба к административной ответственности.



Напомним, иск, поданный УФАС, начали рассматривать еще в начале текущего года. Разбирательство дважды приостанавливалось в связи со связанными делами, рассматривающимися в других судебных инстанциях. На прошедшей неделе слушания возобновились по ходатайству ФАС.



Антимонопольное ведомство просило привлечь чиновника к административной ответственности за неисполнение предписания, которое УФАС вынесло городским властям ещё в августе прошлого года. Решение о вынесении предписания властям города было принято УФАС на основании обращения нескольких екатеринбургских бизнесменов. Предприниматели жаловались в УФАС на действия городской администрации, связанные со схемой размещения нестационарных объектов на территории города на 2017–2018 годы и критериями включения объектов в эту схему.



Антимонопольная служба признала факт нарушения властями города закона о торговле и выдала предписание о его прекращении, причём это было уже второе предписание по данному нарушению, но и оно не выполнено. Именно поэтому УФАС обратилось в суд и потребовало привлечь Александра Якоба, как руководителя городской администрации, к административной ответственности.



Самое жёсткое наказание, которое грозило главе администрации города по этой статье закона, — дисквалификация. Но суд отказал антимонопольному ведомству и не стал наказывать Александра Якоба вообще. С чем связана такая позиция суда по отношению к лицам, нарушающим законодательство РФ, остаётся не совсем понятным.