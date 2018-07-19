В Екатеринбурге кассира торговой сети осудили за сбыт поддельных денег

11:45 | 20.07.2018

1obl.ru

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил главного кассира магазина торговой сети Марину Анфилофьеву к 1 году 6 месяцам лишения свободы за сбыт поддельных денежных средств.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, девушка при неустановленных обстоятельствах получила семь поддельных купюр достоинством одна тысяча рублей. 15 октября 2017 года она заменила купюры в инкассаторской сумке с выручкой магазина фальшивыми, а подлинные забрала себе.



Поддельные купюры были обнаружены сотрудниками НКО «ИНКАХРАН».



Отметим, что приговор суда пока не вступил в законную силу.