В Нижнем Тагиле скончалась первая жена Владимира Высоцкого

11:25 | 20.07.2018

mstrok.ru

Сегодня утром в Нижнем Тагиле на 82-м году жизни после продолжительной болезни умерла народная артистка России, ведущая актриса Нижнетагильского драматического театра Иза Константиновна Высоцкая – первая жена Владимира Высоцкого.



На протяжении последнего года актриса боролась с болезнью, но до последнего выходила на сцену.



Иза Высоцкая была первой женой Владимира Высоцкого. Они познакомились в 1956 году, в 1960-м поженились, но вскоре расстались. Актриса написала о Высоцком две книги воспоминаний.