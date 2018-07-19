В Североуральске завершают промывку водопроводной сети

10:57 | 20.07.2018

Провал русла реки Калья в Североуральске локализован, сейчас завершается промывка водопроводной сети, после чего начнется процедура обеззараживания. Пить воду из-под крана пока нельзя, необходимо дождаться положительных результатов лабораторных исследований, сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.



- До момента подтверждения ее соответствия всем нормам жители и социальные учреждения по-прежнему будут обеспечиваться привозной питьевой водой. В детские дошкольные и образовательные учреждения города завезена в необходимых количествах бутилированная вода, в городскую больницу и психоневрологический интернат она доставляется дважды в сутки автоцистернами, - сказал Андрей Кислицын.



Напомним, что 16 июля из-за провала в русле реки Калья на территории Североуральского городского округа ухудшилось качество воды, поставляемой населению. Сейчас воду из-под крана можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Для приготовления пищи жителям рекомендовано использовать бутилированную или родниковую кипяченую воду. В округе организован подвоз питьевой воды.

