Легендарному датскому вратарю Петеру Шмейхелю понравился Екатеринбург

10:43 | 20.07.2018

rusfootball.info

Легендарный датский вратарь Петер Шмейхель, который во время чемпионата мира по футболу в России работал журналистом, поделился своим впечатлением о Екатеринбурге и других городах, принимавших матчи. Больше всего спортсмену понравились Казань, Волгоград и Екатеринбург.



— Также мне приглянулся Екатеринбург. Это город очень интересен в архитектурном плане, а внешний облик местного стадиона бросается в глаза благодаря трибунам за воротами, которые придают ему определенную изюминку, — отметил Петер Шмейхель в интервью «Известиям».



По словам Шмейхеля, в России состоялся настоящий праздник футбола. Организация была на высоком уровне.