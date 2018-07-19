Екатеринбургский машиностроительный завод имени Воровского снесут ради жилых домов

21:39 | 19.07.2018

ekaterinburg.dibi.ru

Машиностроительный завод в Екатеринбурге, который расположен на улице Цвиллинга рядом с парком им. Маяковского, планируется снести. Уже 15 августа специальная техника заедет на его территорию. Демонтаж многокорпусного здания проводится в целях строительства на его месте жилого квартала.



Первым решено снести здание под литерой Ю – его сровняют с землёй примерно за 10 дней. После этого начнутся работы с котлованом первого дома «Паркового квартала». Затем начнут сносить дома под литерами Ж и З. На демонтаж уйдёт примерно 1,5 месяца. Остальные здания будут сносить позже.



На месте машиностроительного завода компания PRINZIP собирается построить два жилых квартала. В общей сложности в них разместятся шесть высоток в 24, 31 и 35 этажей.