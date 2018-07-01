В Екатеринбурге ВрИО сити-менеджера Якоба стал его заместитель Алексей Кожемяко

20:49 | 19.07.2018

ekburg.ru

Пока сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб пребывает в отпуске, обязанности главы городской Администрации исполняет его первый заместитель Алексей Кожемяко. Новый статус чиновник получил временно, в связи с плановым отпуском Якоба. Однако сколько продлится его отпуск, мэрия уральской столицы не уточнила.



За время, пока Кожемяко руководит Екатеринбургом, было подписано уже несколько распоряжений. В частности, именно его подпись допустила появление улиц Дуговая и Просёлочная в Чкаловском районе и на ВИЗе.



Одновременно Алексей Кожемяко претендует на статус главы города и участвует в соответствующем конкурсе.