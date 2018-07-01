Вот и всё, что осталось: В Екатеринбурге наследие ЧМ достанется детям

20:25 | 19.07.2018

proekat.ru

Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Екатеринбурге передадут детско-юношеским школам. На трёх объектах – стадионах «Калининец», «Урал» и «Химмаш» – разместятся детские футбольные секции. Об этом рассказала сегодня на начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации Екатеринбурга Людмила Фитина.



Соответствующее решение планируется закрепить в федеральной программе по наследию ЧМ по футболу. На площадках также будут проводиться соревнования. В свободное время учреждения будут оказывать платные услуги для населения.



Кроме того, временные трибуны Центрального стадиона, установленные к матчам ЧМ-2018, предполагается передать в муниципалитеты. Окончательно две трибуны на 6 тысяч мест каждая уедут оттуда только в конце 2019 года.