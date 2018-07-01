Следователи проверяют информацию об изуродовании женщины в екатеринбургской клинике пластической хирургии

17:17 | 19.07.2018

kazanreporter.ru

В Екатеринбурге следственные органы начали доследственную проверку информации об оказании медицинских услуг ненадлежащего качества. Как сообщает 66.ru, в одной из клиник пластической хирургии Екатеринбурга 40-летней жительнице Сургута изуродовали грудь и бедра. Теперь она не может вести нормальный образ жизни и передвигается с трудом.



«Следствием СКР будет проведён комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на дачу действиям сотрудников центра пластической хирургии объективной правовой оценки. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью женщины, а также объёма и качества оказанных гражданке медицинских услуг будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.