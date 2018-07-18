Нижний Тагил готовится к III фестивалю рыжих

16:47 | 19.07.2018

travelcalendar.ru

В это воскресенье, 22 июля, в Нижнем Тагиле пройдет одно их самых ярких мероприятий событийного туризма – Фестиваль рыжих. Обладатели рыжей шевелюры, а также владельцы рыжих питомцев пройдут парадом по набережной Тагильского пруда.



Также запланирована выставка ретроавтомобилей и концертная программа. Хэдлайнером станет группа «Борис Грим и братья Грим».



К фестивалю горожане выберут короля и королеву рыжих. Кроме того, пройдут конкурсы на самое рыжее животное и самый рыжий автомобиль.