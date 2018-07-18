Роспотребнадзор представил результаты лабораторных исследований воды в Североуральске

16:08 | 19.07.2018

vustug-info.ru

Роспотребнадзор сообщает о результатах лабораторных исследований воды в Североуральском городском округе, где произошел провал в русле реки Калья.



По данным пресс-службы свердловского управления Роспотребнадзора, на данный момент вода непригодна для питьевых целей: показатель «цветность» превышает норму в 1,2 раза, показатель «мутность» - в шесть раз, по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям.



- Министерству здравоохранения Свердловской области дано предложение обеспечить вакцинацию североуральцев против гепатита А, ротавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.



Напомним, что 16 июля из-за провала в русле реки Калья на территории округа ухудшилось качество воды, поставляемой населению. Сейчас воду из-под крана можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Для приготовления пищи жителям рекомендовано использовать бутилированную или родниковую кипяченую воду.