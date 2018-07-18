На Урале таможенный контроль прошли шесть лошадей

Шесть лошадей элитной породы прошли таможенный контроль в Свердловской области. Таможенники проверили у них паспорта и чипы прямо в конюшнях, чтобы ускорить процедуру.Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, лошадей привезли из Узбекистана для участия в международных соревнованиях по конкуру, которые пройдут в поселке Верхнее Дуброво.— Процедура досмотра заняла несколько минут, после нее «живой товар» получил статус законно ввезенного, и лошади могут приступать к тренировкам, — отметили в пресс-службе.