В микрорайоне Комсомольском в Екатеринбурге ограничат подачу холодной воды

15:05 | 19.07.2018

ria56.ru

Завтра в микрорайоне Комсомольском будет ограничена подача холодной воды. Это связано с коммунальной аварией и необходимостью замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Ограничения продлятся с 15:00 20 июля до 20:00 22 июля.



— Холодное водоснабжение будет подаваться по одному водоводу диаметром 600 миллиметров, а основной водовод диаметром 1000 миллиметров будет отключен. Это приведет к снижению напора в сети и к тому, что в домах, обеспеченных ХВС за счет общего городского давления, вода будет подниматься не до последних этажей. В высотных домах давление подачи ХВС регулируется на внутренних сетях здания, и снижение общегородского давления может не сказаться на давлении подачи ХВС в квартиры, — рассказали в пресс-службе «Водоканала».



Ремонтные работы будут идти круглосуточно. В микрорайон организуют подвоз питьевой воды в автоцистернах. В нескольких дворах установят временные водоразборные колонки.