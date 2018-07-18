Улицу Боевых Дружин перекрывают на пять месяцев

14:47 | 19.07.2018

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В Екатеринбурге на пять месяцев закрывают движение транспорта по улице Боевых Дружин, на участке от улицы Февральской Революции до Бориса Ельцина.



Ограничения связаны с проведением монтажа крытой кабельной эстакады связи и продлятся с 20 июля до 21 декабря 2018 года.