К свердловским приставам пришли следователи. Возбуждено уголовное дело

14:44 | 19.07.2018

Накануне, 18 июля, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области прошли следственные мероприятия с участием сотрудников СУ Следственного комитета по Свердловской области. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников.



По не подтвержденным пока данным, были приглашены на допрос шесть сотрудников регионального УФССП. В их числе — начальник отдела противодействия коррупции (аналог службы собственной безопасности) Алексей Селиванов. Известно, что мероприятия проводились по факту уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).



- В одном из отделов аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области проводились оперативно-следственные мероприятия. В настоящий момент проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе УФССП.



В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области информацию не комментируют.