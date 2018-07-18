Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию ребенку, травмировавшему руку на качелях

14:26 | 19.07.2018

regnum.ru

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила взыскал с администрации города 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку, получившему травму на детской площадке.



Инцидент произошел 11 марта на игровой площадке, расположенной на проспекте Дзержинского. Рука 3-летнего мальчика попала во вращательный механизм качели, в результате чего ребенок получил перелом левой плечевой кости.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, качели находились в ненадлежащем техническом состоянии, что стало причиной травмирования. Сейчас они отремонтированы.