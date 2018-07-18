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13:58 | 19.07.2018

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С начала года в Свердловской области забраковали более двух тысяч килограммов мясной продукции

За первое полугодие 2018 года специалисты свердловского управления Роспотребнадзора забраковали 193 партии мясной продукции (2,5 тысячи кг). Основная причина — несоответствие требованиям нормативных документов и технических регламентов.

В 53 пробах из 492 выявлены несоответствия по микробиологическим показателям, по 18 пробам из 219 получен неудовлетворительный результат по физико- и санитарно-химическим показателям, 5 из 66 проб не соответствуют регламенту по критериям фальсификации.

Как отметили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, колбасные изделия забракованы из-за наличия несанкционированных включений: растительного белка, крахмала, мяса птицы вместо заявленного мяса говядины; в мясных консервах обнаружены хрящи, сухожилия, грубая соединительная ткань.

Забракованная продукция изъята из оборота.

© «Вечерние Ведомости»

 


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