С начала года в Свердловской области забраковали более двух тысяч килограммов мясной продукции

13:58 | 19.07.2018

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За первое полугодие 2018 года специалисты свердловского управления Роспотребнадзора забраковали 193 партии мясной продукции (2,5 тысячи кг). Основная причина — несоответствие требованиям нормативных документов и технических регламентов.



В 53 пробах из 492 выявлены несоответствия по микробиологическим показателям, по 18 пробам из 219 получен неудовлетворительный результат по физико- и санитарно-химическим показателям, 5 из 66 проб не соответствуют регламенту по критериям фальсификации.



Как отметили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, колбасные изделия забракованы из-за наличия несанкционированных включений: растительного белка, крахмала, мяса птицы вместо заявленного мяса говядины; в мясных консервах обнаружены хрящи, сухожилия, грубая соединительная ткань.



Забракованная продукция изъята из оборота.