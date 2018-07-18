В Екатеринбурге появились улицы Дуговая и Проселочная

13:41 | 19.07.2018

В Екатеринбурге появились две новые улицы — Дуговая и Проселочная. Постановление о присвоении названий улицам подписано исполняющим обязанности главы администрации города Алексеем Кожемяко.



Улица Дуговая расположена в Чкаловском районе в границах ул. Белогорская — ул. Красная Горка — станция садоводства — Уктусский лесопарк. Проселочной названа улица в поселке Палкинский Торфяник, она находится рядом с улицами Торфяной и Нижней.