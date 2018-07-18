В Екатеринбурге магазин Hard Store попал в «окружение» по причине скидок

13:28 | 19.07.2018

Фото: личная страница Арсения Ваганова/Facebook

Небывалый ажиотаж случился сегодня у магазина уличных брендов Hard Store на улице Хохрякова. За полчаса до открытия магазина, несмотря на начавшийся дождь, у дверей выстроилась огромная очередь желающих купить вещи со скидками, величина которых достигает сегодня 80 %.



По словам сотрудников модной среди молодёжи торговой точки, с момента открытия магазина утром они обслужили уже более 600 человек. Покупателей в магазин запускают по 10 человек. Точно такая же ситуация и во втором магазине Hard Store на Толмачева, 22.



Стоит отметить, что скидки действуют на весь ассортимент магазинов, включающий свитшоты, футболки, худи, кепки, носки и многие другие атрибуты уличной культуры.