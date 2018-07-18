Прокуратура обжаловала приговор герою разборок в Екатеринбурге

12:48 | 19.07.2018

Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор тренеру по рукопашному бою Никите Мальцеву (его воспитанники из клуба «Храбр» приняли активное участие в беспорядках со стрельбой в Цыганском поселке) и бывшему оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Сергею Кондрашину. Также опротестовали решение и адвокаты подсудимых. Об этом корреспонденту veved.ru рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.



Напомним, что 6 июля Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-оперативника городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Сергея Кондрашина и тренера-рукопашника Никиты Мальцева.



Кондрашин был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), а также ч. 2 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки должностным лицом в значительном размере»). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.



Никита Мальцев признан виновным в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.