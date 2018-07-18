Куйвашев о ситуации с водой в Североуральске: «Еще немного терпения»

12:25 | 19.07.2018

rbc.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей Североуральского городского округа проявить еще немного терпения в связи с ухудшением качества воды.



«Ситуация на постоянном контроле у правительства области, МЧС, у меня лично. На месте работает замминистра ЖКХ региона. Прилагаем все усилия, чтобы жизнь Североуральска как можно скорее нормализовалась. Понимаю, что для североуральцев все это создает сложности, прошу их проявить еще немного терпения», — написал губернатор в Instagram.



Напомним, что 16 июля из-за провала в русле реки Калья на территории округа ухудшилось качество воды, поставляемой населению. Сейчас воду из-под крана можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Для приготовления пищи жителям рекомендовано использовать бутилированную или родниковую кипяченую воду.



В округе организован подвоз питьевой воды. Ранее сообщалось, что ее выдают по паспорту из расчета два литра на человека в день.



«Угрозы для населения нет. В городе и соседних поселках работают семь автоцистерн, которые отпускают воду в неограниченном количестве и пополняются по мере расхода. Производится раздача бутилированной воды. На складе ТС «Монетка» еще 7 тысяч 5-литровых бутылей. Вода есть и в других магазинах. Подвозят новые партии. Обеспечена подача воды на социально значимые объекты и для маломобильных групп населения. Население также набирает воду на естественных источниках», — рассказал глава региона.



На месте провала ведутся восстановительные работы. Их окончание запланировано на 20:00 20 июля, после чего проведут обеззараживание воды.



«Ведутся интенсивные работы по восстановлению русла реки. Работа ведется в круглосуточном режиме. Задействованы 11 единиц техники. Со стороны системы ЧС в целом задействованы 78 человек, 24 единицы техники. Окончание работ по ликвидации запланировано на 20:00 20 июля. Когда система водоснабжения заполнится, будут проведены дополнительные мероприятия по обеззараживанию», — отметил Евгений Куйвашев.