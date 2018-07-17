По факту гибели женщины на Серовском заводе ферросплавов возбуждено уголовное дело

11:40 | 19.07.2018

serovglobus.ru

На Урале возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины – машиниста крана на Серовском заводе ферросплавов.



Трагедия произошла вечером 8 июля. Рабочие рассказали, что ковш, в который заливался металл, оказался непросушенным. При соприкосновении воды с горячим металлом произошел взрыв. Раскаленный металл попал в кабину крановщика, что и стало причиной гибели женщины, передает издание «Глобус».



Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».



«По версии следствия, инцидент произошел в результате нарушения ответственными лицами предприятия обязанностей по соблюдению требований охраны труда при эксплуатации промышленного оборудования», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.