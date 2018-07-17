Создание туристического кластера «Гора Белая» обойдется в 45 млрд рублей

11:27 | 19.07.2018

Департамент информационной политики Свердловской области

Реализация проекта туристического кластера «Гора Белая» в Свердловской области оценивается в 45 млрд рублей. Объем инвестиций рассчитан на 10 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.



Напомним, что 17 июля депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая», который разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки.



В рамках реализации проекта на горнолыжном курорте должны появиться новые спуски, подъемники, гостиница, спортивная площадка, а также тематический парк развлечений по мотивам «горнозаводской цивилизации». Срок реализации - 2023 год.