Четверо свердловских борцов с коррупцией предстанут перед судом

11:24 | 19.07.2018

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела по противодействию коррупции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Николая Жукова и трое сотрудников Управления – Алексея Ворлинского, Александра Космана и Евгения Кулика. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



По версии следствия, обвиняемые в мае-июне 2017 года, являясь действующими сотрудниками УЭБиПК, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью искусственного создания показателей в работе организовали и провели оперативно-розыскные мероприятия с нарушениями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.



В частности, сотрудники полиции к оперативно-розыскным мероприятиям привлекли директора одного из щебеночных карьеров Артура Петренко, который должен был участвовать в документировании якобы имевшего места вымогательства со стороны начальника отдела Департамента Росприроднадзора по УрФО Антона Лобанова взятки в искусственно созданных условиях, то есть, спровоцировав незаконные действия последнего. Фактически начальник отдела Департамента Росприроднадзора взятку не вымогал.



Дача взятки чиновнику была соответствующим образом зарегистрирована (КУСП № 9561 от 23 июня), после чего Ворлинский привлек к составлению материалов для передачи их в следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области и возбуждения уголовного дела троих своих коллег.



- Передача денег была осуществлена 27 июня 2017 года. При выяснении обстоятельств получения данной взятки следователи СКР установили, что в этом случае имела место провокация взятки, совершённая сотрудниками полиции с превышением ими своих должностных полномочий и в нарушение законодательства об оперативно-разыскной деятельности, категорически запрещающего кого-либо подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. В результате сотрудники полиции сами стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование данного уголовного дела осуществлялось областным Следственным комитетом при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России. - отмечают в СУ СК по Свердловской области.



Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 286 УК РФ предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 4 лет.