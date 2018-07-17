«Это был, безусловно, рекордный период»: Евгений Куйвашев поблагодарил организаторов ЧМ, «Иннопрома» и «Царских дней»

10:50 | 19.07.2018

oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто был задействован в организации прошедших на Урале крупных и статусных мероприятий: чемпионата мира по футболу, международной промышленной выставки «Иннопром», Российско-китайского ЭКСПО, фестиваля православной культуры «Царские дни».



— По насыщенности событиями, визитами высоких гостей, количеству иностранных и деловых делегаций, болельщиков и паломников, по тому вниманию, которое было приковано к Екатеринбургу и Свердловской области в течение последнего месяца, это был, безусловно, рекордный период. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто занимался организацией и подготовкой мероприятий, приемом гостей, транспортом и питанием, организацией безопасности и информационным сопровождением, — сказал Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании областного правительства.



Отметим, что во время матчей ЧМ-2018 уральскую столицу посетили почти 70 тысяч иностранных болельщиков, 107 стран приняли участие в «Иннопроме», более 100 тысяч человек прошли крестным ходом от Храма на Крови до Ганиной Ямы в рамках «Царских дней».