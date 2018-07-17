Первые пошли. Зарегистрированы первые кандидаты на выборы в гордуму Екатеринбурга

10:30 | 19.07.2018

В Екатеринбурге зарегистрированы первые кандидаты в депутаты городской думы по одномандатным округам.



Как сообщили в городской избирательной комиссии, первыми зарегистрированными одномандатниками стали два кандидата от ЛДПР — продавец «Леруа Мерлен» Владимир Стехин, идущий на выборы по округу № 7, и действующий депутат городской думы Григорий Вихарев, выдвинувший свою кандидатуру в округе № 8.



Всего к сегодняшнему дню выдвинулись 70 кандидатов-одномандатников. Среди которых 23 человека идут как самовыдвиженцы, по одному человеку выдвинулись от «Парнаса» и от «Родной партии», двое — от партии «Защитники Отечества», пять — от «Яблока», восемь человек от «Единой России», ещё 13 — от «Справедливой России» и 17 представителей ЛДПР.



По партийным спискам выдвинулось 225 кандидатов, но пока никто из них не зарегистрирован.



Выдвижение кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга закончится в пятницу, 20 июля, вечером.