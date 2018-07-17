В Екатеринбурге автохаму, сбившему велосипедиста на тротуаре, назначили обязательные работы

10:10 | 19.07.2018

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор автохаму Денису Белозерову, который весной этого года сбил велосипедиста на тротуаре.



Инцидент произошел вечером 18 мая на улице Халтурина. Белозеров, управляя автомобилем BMW X5, из хулиганских побуждений выехал на тротуар. Когда 20-летний молодой человек на велосипеде сделал ему замечание, тот продолжил движение по тротуару и наехал на велосипед. Молодой человек получил телесные повреждения.



В итоге суд назначил Белозерову наказание в виде 360 часов обязательных работ. Имущественный ущерб пострадавшему он возместил.



