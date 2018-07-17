Более 70 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов

09:38 | 19.07.2018

r19.fssprus.ru

Более 70 тысяч жителей Свердловской области не смогут выехать за пределы Российской Федерации из-за долгов.



Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, с начала года вынесено 71 440 постановлений о временном ограничении права выезда за рубеж, 9 541 из них — из-за невыплаты алиментов, 2,7 тысячи — за долги по ЖКХ и ТЭК, 3 937 — по штрафам ГИБДД, 1 814 — задолженности по налогам, 21 703 — в отношении граждан, имеющих долги по кредитам.



Общий долг невыездных свердловчан составляет более 58 млрд рублей.