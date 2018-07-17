Ночью в Екатеринбурге сгорела установка для дробления щебня

Минувшей ночью крупный пожар произошел на территории бетонного завода, расположенного на улице Раевского, 25, в Екатеринбурге. Горело то, что, казалось бы, гореть не может, — огромная установка, предназначенная для дробления щебня.Вызвавшие пожарных рабочие соседнего завода рассказали журналистам портала E1.RU, что возили цемент, когда услышали хлопки внутри установки, очень похожие на взрывы. Сотрудники соседнего предприятия не исключают поджог, по их мнению, труда бы это не составило никакого, так как доступ на территорию, где стояла загоревшаяся дробилка, был абсолютно свободный.Здания и оборудование своего предприятия, во избежание распространения огня, рабочие поливали водой до приезда пожарных, вызванных ими.«Мы сами увидели, вызвали пожарных. У нас бетонный завод — мы все водой облили, и к нам огонь не распространился», — сказал один из сотрудников соседнего предприятия.Площадь пожара составила 100 кв. м.